In der Oberlausitz kommt es bei der Länderbahn Trilex zu erheblichen Einschränkungen für die Fahrgäste. Wie das Unternehmen mitteilte, hat eine provisorische Brücke am Bahnhof Bischofswerda am Freitagnachmittag eine bauliche Abnahme nicht bestanden. Da eine ebenfalls provisorische Sicherung für Reisende bereits planmäßig entfernt und das technische Personal abgezogen wurden, sei eine kurzfristige Lösung nicht möglich, hieß es weiter.