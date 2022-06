Altersvorsorge Wie gut sind die sächsischen Beamtenfonds

Dennoch übersteigt die Inflation aktuell die Erträge des Fonds, der vor allem auf sicheren Landesanleihen beruht, aber dadurch nur niedrig verzinst ist. Deswegen will CDU Finanzminister Hartmut Vorjohann nachjustieren und bis Ende nächsten Jahres den Aktienanteil im Fond fast verdoppeln, auf bis zu 30 Prozent.

Langfristige Investition

Für Olaf Stotz, Professor für Geldanlage und Altersvorsorge an der Frankfurt School of Business, einer der führenden deutschen Wirtschaftsuniversitäten, ist dies in Zeiten niedriger Zinsen eine sinnvolle Strategie, zumal ein Pensionsfonds langfristig funktionieren soll.

Die Verlustmöglichkeiten kurzfristig sind natürlich höher, aber die langfristigen Ertragschancen überwiegen letztendlich auch die kurzfristigen Risiken. Olaf Stotz Professor für Geldanlage und Altersvorsorge an der Frankfurt School of Business

Wie sinnvoll eine hohe Anlagequote ist, zeige das Beispiel Schweden, sagt Stotz. Dort würden sogar Kredite aufgenommen werden, um noch mehr Geld in den Rentenfond zu investieren. "Die nicht nur 100 Prozent Aktien in ihren Fonds haben, sondern teilweise sogar 120 oder 130 Prozent und dadurch natürlich langfristig am Wirtschaftswachstum überproportional profitieren."

Nicht Bürger und Beamte gegeneinander ausspielen

Dennoch versteht der Professor für Geldanlage, dass es irritieren kann, wenn es auf der einen Seite zu Steuererhöhungen kommt, auf der anderen Seite aber ein zehn Milliarden Euro großer Fonds nicht angefasst werden soll.

Dennoch warnt Stotz davor, Bürger und Beamte gegeneinander auszuspielen. Denn den Beamten steht gesetzlich eine Pension zu und bei der demografischen Entwicklung werde in Zukunft die Zahl der Steuerzahler sinken. Deswegen müsse langfristig geplant werden.

"Menschen tendieren in der Regel dazu, insbesondere Politiker, die natürlich an die nächste Wahl denken, kurzfristige Motive in ihren Entscheidungen deutlich stärker zu gewichten als langfristige", sagt Stotz.