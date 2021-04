Ein Spaziergang Anfang März 2021 mit ihrem Mischlingswelpen Laika, der Nachbarstochter und deren Vierbeiner wurde für Heiko und Jeannine Nowak aus Taucha zum Albtraum. Sie überqueren gerade ein Feld, als plötzlich drei große Hunde auftauchen und den Welpen attackieren. "In dem Moment weißt du gar nicht was du machen sollst. Du stehst dann wie geschockt da," erinnert sich Heiko Nowak. Die Hunde durchtrennen die Wirbelsäule von Nowaks Hündin Laika. Sie muss deswegen eingeschläfert werden. Der andere Hund überlebt nur knapp.

Die Tochter der Nachbarn wird schwer an der Hand verletzt. Mittlerweile ist die Wunde fast verheilt.

Die Angreifer sind Kangals. Eine Hunderasse, die Herden vor Wölfen schützen soll. In Taucha sehen sie das Feld scheinbar als ihr Revier an und die kleinen Hunde als Feinde. Kangals können bis zu 65 Kilogramm wiegen und stehen in Hessen und Hamburg auf der Liste gefährlicher Hunde, in Sachsen nicht. Wer einen dieser sogenannten Rasselistenhunde in Sachsen halten möchte, muss unter anderem zuvor ein einwandfreies polizeiliches Führungszeugnis vorweisen und darf den Hund außerhalb des eigenen Geländes nur mit Leine und Maulkorb führen.

Zwei der Kangals aus Taucha sind mittlerweile als gefährlich eingestuft worden. Sie leben im Tierheim von Michael Sperlich. Der hält allerdings Rasselisten für keine gute Idee.

Bildrechte: Exakt, MDR Die ganzen Listen bringen zum Schutz der Bevölkerung gar nichts. Jeder Hund kann im Einzelfall gefährlich sein. Und da fangen wir an beim Chihuahua und gehen von mir aus bis zur Deutschen Dogge oder bis zum Bernhardiner. Michael Sperlich

An welchem Ende der Leine ist das Problem?

Die Statistik gibt ihm Recht. In Sachsen wurden im vergangenen Jahr knapp 400 Menschen durch Hunde verletzt. Nur sieben davon durch Listenhunde.

Durch andere Hunde, die nicht auf der Rasseliste stehen oder nicht als gefährlich eingestuft sind, wurden außerdem über 30 Prozent mehr Menschen verletzt als noch im Jahr 2018. Allerdings stehen in Sachsen auch nur drei Rassen auf der Liste. Es gibt also auch mehr Hunde, die nicht als per se gefährlich eingestuft werden. Aber auch insgesamt ist die Zahl der Hunde gestiegen. In Leipzig in den letzten fünf Jahren um 21 Prozent.

Das Problem könnte am anderen Ende der Leine liegen. Hunde brauchen viel Erziehung und je nach Haltung können die meisten Hunde auch gefährlich werden. Deshalb wird immer wieder die Forderung nach einem verpflichtenden Hundeführerschein laut, wie es ihn bereits in Niedersachsen gibt. Für diesen müssen Hundehalter in einer theoretischen und einer praktischen Prüfung nachweisen, dass sie in der Lage sind, den Hund richtig zu halten und im Griff zu haben.

Bettina Krist, Hundetrainerin aus Leipzig, würde sich einen verpflichtenden Hundeführerschein auch für Sachsen wünschen: "Es wäre viel sinnvoller, wenn nicht jeder wahllos einen Hund kaufen könnte und jeder Hundeführer im Vorfeld einen Sachkundenachweis erbringen sollte, um sich erstmal mit dem Hundethema auseinanderzusetzen."

Der Verband für das Deutsche Hundewesen, der größte Lobbyverband für Hundehalter, spricht sich allerdings seit Jahren dagegen aus. Geschäftsführer Jörg Bartscherer setzt stattdessen auf Freiwilligkeit:

Bildrechte: Exakt, MDR Ich halte es für richtiger, jedem zu sagen, der sich einen Hund kauft, dass er so einen Kurs besuchen müsste, wo er sich über Rassen, Hunde, Hundehaltung und Ernährung erkundigt. Aber das mit einer Prüfung zu machen halte ich für schwierig. Auch für ältere Menschen, die solche Prüfungen scheuen werden und aufgrund ihres Alters nicht mehr in eine Prüfungssituation möchten.“