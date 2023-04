Die Kurzfristenergieversorgungs

sicherungsmaßnahmen

verordnung (EnSikuMaV), die am 1. September 2022 in Kraft trat, wird zur Vereinfachung Energieeinsparverordnung genannt. Damit wurde auf die instabilen Energiemärkte in Folge des Krieges in der Ukraine reagiert.

Darin wurde unter anderem geregelt, die Raumtemperatur in Büros auf 19 Grad zu senken und dort kein Warmwasser für das Händewaschen bereitzustellen. Öffentliche Gebäude, Denkmäler und Werbetafeln durften von 22 bis 6 Uhr nicht beleuchtet werden. Auch private Pools durften nicht mit Strom oder Gas beheizt werden. Die Verordnung galt zunächst bis zum 28. Februar 2023 und wurde bis zum 15. April 2023 verlängert.