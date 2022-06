Das "Sächsische Bergsteigen" soll Immaterielles Kulturerbe werden. Wie das Kulturministerium mitteilte, will der Freistaat die Tradition für eine Aufnahme vorschlagen. Der Freistaat folgt damit einer Empfehlung des sächsischen Kultursenats. Gleichzeitig werde sie in die sächsische Landesliste des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen.

Das "Sächsische Bergsteigen" beruht seit 1910 auf dem Grundsatz des "freien Kletterns" ohne Verwendung künstlicher Hilfsmittel. Basis sind Kletterregeln, die neben Sicherungstechniken auch den Schutz der Natur und Felsbiotope und ihren Erhalt für nachfolgende Generationen festschreiben. 1911 wurde der Sächsische Bergsteigerbund gegründet. Er gilt mit mehr als 16.000 Mitgliedern als einer der größten Sportvereine in Sachsen.

Über die Aufnahme in die Kulturerbe-Liste entscheidet die Deutsche Unesco-Kommission. Aktuell umfasst die Lise 131 Einträge. Das Verzeichnis soll die Vielfalt an kulturellen Ausdrucksformen in Deutschland abbilden. Aus Sachsen gelten unter anderem die Genossenschaftsidee, das Kamenzer Forstfest und die Bergparaden als immaterielles Kulturerbe.