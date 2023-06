Sexologin "Kuschelpartys mit festen Regeln sind eine wohltuende Sache"

Tatsächlich ist das ein relativ neues Feld, wo man einfach gemerkt hat: Okay, was brauchen Kinder eigentlich? Was passiert denn in unserer Kindheit? Was macht das mit uns als Erwachsenen? Und das fällt alles unter die Entwicklungspsychologie. Mir ist noch wichtig zu sagen, dass der Tastsinn der allererste ist, den wir entwickeln. Daher erscheint mir das mit dem Bonding auch logisch.