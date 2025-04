In Sachsen hat die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit ausgewertet, welche Berufe in Männer- oder Frauenhand sind. "In unseren Statistiken zum Arbeitsmarkt lassen sich immer noch typische Frauenberufe und typische Männerberufe ausmachen, in denen die jeweiligen Geschlechter in der Überzahl sind", sagt Klaus-Peter Hansen, Vorsitzender der Geschäftsführung der Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur für Arbeit.