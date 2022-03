Nach Angaben der Arbeitsagentur gingen im vergangenen Jahr mehr als 780.000 Frauen in Sachsen einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach. Das seien knapp zwei Drittel aller Frauen im erwerbsfähigen Alter und 0,6 Prozent mehr als noch 2020. Jede zweite von ihnen nutze dabei Teilzeit-Regelungen. Auch in den anderen ostdeutschen Ländern sei die Quote hoch. So liegt sie den Angaben zufolge in Thüringen bei 63,2 und in Sachsen-Anhalt bei 62,7 Prozent. Die niedrigste Beschäftigungsquote in Deutschland gebe es in Bremen. Dort sei voriges Jahr etwa die Hälfte der Frauen berufstätig gewesen.