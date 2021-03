Sachsen Landtag entscheidet über Glücksspielregeln, MDR-Strukturreform und Azubi-Schulgeld

Welche Auflagen gelten künftig für legalisierte Online-Glücksspiele? Wie sollen gesellschaftlich relevante Gruppen noch besser in den Gremien des Mitteldeutschen Rundfunks abgebildet werden? Beide Fragen sind in Staatsverträgen geregelt, deren überarbeitete Fassungen am Mittwoch vom Sächsischen Landtag beschlossen wurden. Genauso wie die Erstattung des Schuldgeldes von Azubis in Gesundheitsfachberufen.