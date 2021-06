Statistisches Landesamt Sachsens Bevölkerungszahl erreicht neuen Tiefstand

Die Bevölkerungszahl in Sachsen schrumpft. Das Statistische Landesamt hat am Montag die Bevölkerungsstatistik für den Freistaat für 2020 veröffentlicht. In dieser wird deutlich, dass vor allem in den ländlichen Gebieten die Einwohnerzahl sinkt.