Biedenkopf war am 12. August im Alter von 91 Jahren nach langer Krankheit in Dresden gestorben. Der CDU-Politiker war von 1990 bis 2002 Regierungschef in Sachsen und damit der erste Ministerpräsident nach der deutschen Wiedervereinigung im Freistaat. Er wurde bereits im engsten Familienkreis beigesetzt. "Auch heute, gerade heute, wo wir vor so vielen neuen Herausforderungen stehen, wäre er mehr als willkommen: ein reflektierter Denker, der die Gesellschaft, in der er lebt, in ihren ganzen Facetten zu verstehen sucht, der aber auch im Praktischen weiß, was zu tun ist, wenn es auf ihn ankommt", sagte Steinmeier.