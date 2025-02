Den Großteil des Biers produzierten Sachsens Brauer für den Verkauf im Inland - rund 604 Millionen Liter. Für EU-Länder waren etwa 22 Millionen Liter bestimmt, für den sonstigen internationalen Markt etwa 39 Millionen Liter. Zudem wurden 486.000 Liter steuerfrei an Beschäftigte als Haustrunk abgegeben.



Einen Hoffnungsschimmer für Brauerinnen und Brauer brachte das Jahresende: Im Dezember gab es entgegen dem Bundestrend in Sachsen ein Absatzplus im Vergleich zum Vorjahresmonat. "Wir hoffen, dass wir diesen positiven Schub ins neue Jahr mitnehmen können", so Gläser.