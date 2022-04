Dennoch habe der Optimismus laut Dittmar einen "herben Dämpfer erfahren" nach der Absage großer Veranstaltungen wie dem "Tag der Sachsen" und dem Krieg Russlands gegen die Ukraine. Dittmar hält Preiserhöhungen für "unvermeidbar". Immerhin fänden zum "Tag des Bieres" kleinere Veranstaltungen statt. So rollt die Zittauer Schmalspurbahn laut ihrer Internetseite für eine „Biertasting-Fahrt“ von Zittau nach Oybin und zurück (35 Euro, Abfahrt 14.20 Uhr, Bahnhof Zittau Vorstadt, Buchung unter 0173 6864520). Im "Gisela.Club" in Dresden steigt ab 19.30 Uhr ein Bockbieranstich mit „Bockbierpong-Turnier“.

Zum "Tag des Deutschen Bieres" gibt es auch in der Sächsischen Schweiz Angebote. So öffnet in Mittelndorf im Ortszentrum die Ausstellung über Robert Sputh. Der gebürtige Dresdner gilt als Vater des Bierdeckels. Um ein Überlaufen des Gerstensaftes auf den Tisch zu verhindern, stanzte der Papierfabrikant in seiner Holzmühle in Sebnitz mit Filz verpresste Holzplatten. 1892 meldete er das als Patent für "Bierseideluntersetzer" an.