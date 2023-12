Auch aus Chemnitz gab es ein positives Echo. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, haben die Organisatoren ein durchweg positives Fazit des diesjährigen Markttreibens vor dem Weihnachtsfest gezogen. Mehr als eine halbe Million Tassen, Teller und Schüsseln seien bei dem mit 23 Tagen kürzesten Weihnachtsmarkt gspült worden. Das waren so viele Geschirrteile wie im Zeitraum des sechs Tage längeren Marktes im Vorjahr. Der Weihnachtsmarkt sei insgesamt gut besucht worden, hieß es.

Die Händlerinnen und Händler schauen nun auf die letzten Einkaufstage im alten Jahr, wie Verbandschef Glaser MDR SACHSEN sagte: "Unsere Hoffnung liegt jetzt aber darauf, dass sich an den Tagen nach dem Fest - also an den Tagen zwischen den Jahren, wo viele Menschen traditionell in Sachsen zu Besuch sind, Urlaub haben und Geldgeschenke umsetzen - eine kleine Schlussrallye entwickelt und die endgültige Bilanz der Einzelhändler am Jahresende dann doch noch versöhnlich ausfällt."