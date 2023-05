Einer dieser Körperverletzungsdelikte wurde bei einem Metal-Konzert in der Sporthalle Talstraße in Annaberg-Buchholz angezeigt. Dort gerieten nach Mitternacht ein 26 Jahre alter Mann und ein noch unbekannter Mann aneinander. Der Streit artete aus: "Der Unbekannte soll den 26-Jährigen mehrfach gegen Gesicht und Kopf geschlagen sowie getreten haben. Dabei erlitt das Opfer Verletzungen", die medizinisch versorgt werden mussten, informierte die Polizei. Sie bittet um Zeugenhinweise und beschreibt den gesuchten Täter so:

In Chemnitz-Bernsdorf hatten Zeugen gegen 23:30 Uhr die Polizei gerufen, als am Rande eines Hexenfeuers in der Eislebener Straße drei derzeit noch unbekannte Personen gemeinschaftlich auf einen 19-Jährigen einschlugen und eintraten. "Der junge Mann wurde verletzt und musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden", so die Polizei Chemnitz. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung laufen.