Die Silvesternacht ist in Sachsen weitgehend ruhig geblieben. Nach Angaben der Polizei kam es in den größeren Städten Leipzig, Dresden, Zwickau und Chemnitz kaum zu größeren Vorkommnissen. Zwar sei entgegen des für öffentliche Plätze geltenden Böllerverbots auch "hier und da" illegal Pyrotechnik gezündet worden, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Einzelne kleinere Brände und Beschwerden gehörten zum üblichen "Silvester-Tagesgeschehen". Die Polizei hatte sachsenweit nach eigenen Angaben kein verstärktes Einsatzaufkommen zur Einhaltung der Corona-Regeln.

Dynamische Lage" nach Mitternacht in Leipzig

In der Leipziger Eisenbahnstraße war die Situation nach Angaben der Polizeidirektion Leipzig nach Mitternacht eskaliert. Es habe massive Auseinandersetzungen gegeben. Gegen 1.30 Uhr versperrten etwa 300 bis 500 Menschen neben einem brennenden Einkaufswagen die Straße. Die angerückten Einsatzkräfte der Polizei sei mit Gegenständen beworfen worden. Die unübersichtliche Lage sei gegen 2.00 Uhr aber wieder unter Kontrolle gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei.

Insgesamt kam es in Leipzig zwischen Mitternacht und 2.30 Uhr zu knapp 170 Vorfällen, zu denen die Polizei gerufen wurde, teilte die Polizeidirektion mit. Der Schwerpunkt lag den Angaben zufolge bei Bränden, Sachbeschädigungen, körperlichen Auseinandersetzungen und Lärmbelästigungen.

Auseinandersetzungen und Messerstecherei in Dresden

Die Polizei in Dresden ist in der Silvesternacht nach eigenen Angaben aus einer Menschengruppe heraus mit Gegenständen beworfen worden. Der Vorfall ereignete sich kurz nach Mitternacht in der Rudolfstraße im Stadtteil Leipziger Vorstadt. Dort hatten nach Angaben der Dresdner Polizei etwa 50 bis 100 Menschen Hindernisse auf der Straße aufgebaut und angezündet. Ein Einsatzfahrzeug sei durch Flaschenwürfe beschädigt worden. Die meisten Menschen hätten den Platz verlassen, als Kräfte der Bereitschaftspolizei hinzugekommen seien.

Bereits am frühen Abend hatte es am Koreanischen Platz eine Messerstecherei gegeben. Dabei hatte ein 18 Jahre alter Tatverdächtiger einem 21 Jahre alten Mann lebensbedrohliche Stichverletzungen zugefügt. Die Dresdener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und zum Tathergang aufgenommen.

Ebenfalls am Silvesterabend erlitt ein 21 Jahre alter Mann bei der Sprengung eines Zigarettenautomaten am Tanneberger Weg in Dresden schwerste Verletzungen. Der Mann wurde sofort nach Eintreffen der Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht. Die Explosion war so heftig, dass auch mehrere geparkte Autos beschädigt wurden. Zeugen hatten beobachtet, wie zwei Personen vom Tatort flüchteten. Die Dresdner Kriminalpolizei ermittelt wegen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion. In welchem Zusammenhang der Verletzte mit der Sprengung steht, wird ebenfalls geprüft.

Insgesamt wurden die Polizeibeamten in der Landeshauptstadt zu 262 Einsätzen gerufen. Sie registrierten 14 Körperverletzungen, 13 Sachbeschädigungen und 13 Brände, die meist durch Pyrotechnik entstanden waren.

Messerstecherei in Chemnitz

In Chemnitz wurde die Polizei am Abend zu einer Messerstecherei ins Stadtzentrum gerufen. Im Bereich des Stadthallenparks waren mehrere Personen aneinandergeraten. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde bei der Auseinandersetzung ein 19 Jahre alter Mann schwer verletzt. Bei der anschließenden Fahndung konnten die Beamten zwei Tatverdächtige stellen und vorläufig festnehmen. Bei der Messerstecherei im Chemnitzer Stadtzentrum wurde eine Person schwer verletzt. Bildrechte: Haertelpress/Harry Härtel

Weitere Informationen folgen.