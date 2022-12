Die aktuellen Krisen von Inflation bis hin zu Lieferkettenproblemen und Fachkräftemangel berühren auch Sachsens Hochschulen. In diesem Umfeld hat das sächsische Kabinett am Mittwoch den Entwurf für das neue Hochschulgesetz auf den Weg gebracht. Laut Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU) soll das Gesetz Sachsen als Wissenschaftsstandort weiterentwickeln und seine Hochschulen wettbewerbsfähig machen.

Die Corona-Pandemie habe bei den jungen Menschen Spuren hinterlassen, sagte Gemkow. Das zeigten auch die Zahlen der psychosozialen Beratungen bei den Studentenwerken. Die Hochschulen hätten es "aber gut hinbekommen, 'hybride Lehre' anzubieten" und über Online-Angebote Wissen zu vermitteln. Zudem seien die Einrichtungen "trotz aller Probleme finanziell gut ausgestattet gewesen". Das solle auch künftig so sein, allerdings wisse man nicht, ob das Geld angesichts von Inflation und Kostensteigerungen "am Ende nominal reichen werde", meinte der Minister.

Die Linke kündigte am Mittwoch an, das Gesetz "genau unter die Lupe" zu nehmen und brachte eine Abschaffung von Studiengebühren ins Gespräch. Sie verwies zudem auf einen offenen Brief der Konferenz Sächsischer Studierendenschaften (KSS) Anfang Dezember 2022 an Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Darin hatten Studierende auf ihre Notlage angesichts steigender Preise hingewiesen.