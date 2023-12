Wegen vieler Migranten in Sachsens Schulen sieht Kultusminister Christian Piwarz (CDU) die Einrichtungen an der Belastungsgrenze. Wenn der Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund in einer Klasse höher als 30 Prozent sei, gelinge die Integration nicht. In Sachsen sei das an vielen Schulen der Fall, sagte der Minister in einem Interview mit der "Leipziger Volkszeitung". Piwarz führte auch das schlechte Abschneiden Deutschlands in der aktuellen Pisa-Studie darauf zurück.