Berechtigt sind alle Kinder und Jugendlichen ab der 1. Klasse, die eine allgemeinbildende Schule in Sachsen besuchen. Zur Zielgruppe gehören auch Berufsschüler, wenn sie keine duale Ausbildung absolvieren. Für Auszubildende gibt es bereits das Azubi-Ticket. Das Bildungsticket kann in allen öffentlichen Verkehrsmitteln innerhalb des Verkehrsverbundes wie S-Bahn, Straßenbahn, Zug oder Bus benutzt werden.

Allerdings gilt es nicht für ganz Sachsen, sondern für einen der fünf Verkehrsverbünde. Kinder und Jugendliche, deren Wohnort in einem anderen Verkehrsverbund liegt als ihre Schule, können sich aussuchen, für welches Gebiet sie das Ticket haben möchten. Der Mitteldeutsche Verkehrsverbund (MDV) empfiehlt, das Ticket für den Bereich zu nehmen, in dem die Schüler in ihrer Freizeit häufiger unterwegs sind. Für den Schulweg in den anderen Verkehrsverbund wird das Ticket demnach anerkannt. Beim MDV gilt zudem, dass das Ticket nur im sächsischen Teil des Verbundes gültig ist.