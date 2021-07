ÖPNV Freistaat präsentiert Bildungsticket

15 Euro für Bus und Bahn – so viel soll das Bildungsticket für Sachsens Schülerinnen und Schüler kosten. Von der 1. Klasse an können Kinder und Jugendliche das Ticket nutzen, außerdem Berufsschülerinnen und Berufsschüler. Dabei gilt die Vergünstigung nur im jeweiligen Verkehrsverbund, nicht sachsenweit. Startschuss für das neue Bildungsticket ist der 1. August 2021. Am Donnerstag wurde es vorgestellt.