Das seit August erhältliche Bildungsticket für Schülerinnen und Schüler in Sachsen wird rege genutzt. Das geht nach Informationen von MDR SACHSEN aus ersten Nutzerzahlen des Wirtschaftsministeriums in Dresden hervor. Danach wurde das Ticket schon rund 118.000 Mal abonniert. So stieg allein im Gebiet des Verkehrsverbundes Oberelbe die Zahl der Nutzer von September zu Oktober um 13 Prozent auf 62.700 an.