Allerdings gibt er zu, in anderen Bundesländern werde der Bildungsurlaub nur von drei Prozent der Arbeitnehmer genommen. "Sollte das in Sachsen auch so kommen, dann ist natürlich das, was an volkswirtschaftlichem Schaden entsteht, vergleichsweise gering. Da könnte man sagen, naja, dafür muss ich mich jetzt nicht verkämpfen. Aber sind wir doch mal ehrlich: Ein Gesetz ins Werk zusetzen, von dem wir von vornherein wissen, dass es vermutlich zum Rohrkrepierer wird, das ist doch absurd."