Im Prinzip sei das eine gute Sache, sagt Sabine Schmidt-Lauff von der Bundeswehr-Universität in Hamburg. Sie widerspricht der IHK Leipzig und sagt: Für die Erwachsenenbildung werde eben nicht genug getan. "Wir wissen auch, dass immer noch nur jeder Zweite im Erwachsenenalter zwischen 18 und 64 an Weiterbildungen teilnimmt. Solange das so ist, bleibt noch einiges für die Erwachsenenbildung zu tun", sagt Schmidt-Lauff.