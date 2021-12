Die Weihnachtsgottesdienste finden in den Kirchgemeinden in Sachsen nur unter 3G-Regeln statt. Einige bieten auch den Gottesdienst per Video im Internet an, wie Großschönau oder Obercunnersdorf. Die Pfarrei Croswitz feiert ab 22 Uhr einen Heiligabend-Gottesdienst in sorbischer Sprache im Livestream. Andere begehen Weihnachten draußen, zum Beispiel die Kirchgemeinde in Rothenburg.

Heinrich Timmerevers, der Bischof des Bistums Dresden Meißen, feiert in der Heiligen Nacht und am ersten Weihnachtstag Gottesdienste in der Dresdner Kathedrale - auch diese Gottesdienste werden per Livestream im Internet übertragen. Der evangelische Landesbischof Tobias Bilz wirkt mit Timmerevers am Heiligen Abend in einer Online-Andacht aus der Propsteikirche in Leipzig mit. Am ersten Weihnachtsfeiertag predigt Bilz in der Dresdner Diakonissenhauskirche.