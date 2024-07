Grundsätzlich ist es das normale Spiel aus Angebot und Nachfrage. Und wo viel Angebot ist, fällt der Preis. Der Kryptomarkt ist da keine Ausnahme. Langfristig dürften die Verkäufe keinen anhaltenden Preisverfall nach sich ziehen. Das hat die Vergangenheit gezeigt, als größere Mengen Kryptos aus Insolvenzen auf den Markt gekommen sind. Außerdem ist das Ganze an den Börsen - wie man in der Fachsprache sagt - schnell eingepreist, also in den Kursen berücksichtigt.