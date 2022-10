Energiekrise Wie versorgt Sachsen seine Bürger bei einem Blackout?

Im September 2021 sorgte ein metallbeschichteter Ballon in Dresden für Chaos, als er in einem Umspannwerk einen Kurzschluss und damit einen Blackout in der ganzen Stadt verursachte. In der Folge brach das Handynetz zusammen, Ampel fielen aus, Straßenbahnen standen still und Menschen mussten aus steckengebliebenen Fahrstühlen gerettet werden. 300.000 Haushalte in Dresden und Umgebung waren betroffen. Der Stromausfall dauerte nur knapp zwei Stunden. Angesichts der Energiekrise fragen sich viele Menschen, ob es in diesem Winter zu einem Blackout mit womöglich größerem Ausmaß kommen könnte.