Nach dem deutlichen Rückgang im vergangenen Jahr ist die Blaumeise nun in Sachsen wieder häufiger anzutreffen. Das teilte der Naturschutzbund (NABU) am Donnerstag mit. Nachdem bei der "Stunde der Gartenvögel" im Mai 2020 ein Rückgang von 27 Prozent im Vergleich zur Zählung 2019 festgestellt worden war, zeigte die jüngste Zählaktion in diesem Jahr ein besseres Ergebnis. Der Bestand der Blaumeisen habe wieder fast das frühere Niveau erreicht, hieß es.