Blitz for Kids Polizei startet Aktion zur Verkehrssicherheit an Sachsens Schulen

Jahr für Jahr verunglücken bundesweit mehr als 1.000 Kinder bei Verkehrsunfällen. Um die Autofahrer besonders vor Schulen und Kindergärten für die schwächsten Verkehrsteilnehmer zu sensibilisieren, startet die Polizei Sachsen deshalb gemeinsam mit dem ADAC in jedem Frühjahr die Aktion "Blitz for Kids". Am Montag fand die diesjährige Auftaktveranstaltung gemeinsam mit den Kindern in Borsdorf statt. Bis zum 10. April will die Polizei Autofahrer im Freistaat verstärkt kontrollieren.