Personalmangel Viele Drängler und Raser kommen in Sachsen ohne Strafe davon

Dass die sächsische Bußgeldbehörde in dieser eh schon überlasteten Situation auch noch knapp die Hälfte seiner 20 Mitarbeiter an andere Bereiche abgeben musste, verschärft die Lage. Dieses Statement der Landesdirektion Sachsen gegenüber MDR AKTUELL zeigt das deutlich: "Eine Bewertung, welche Mehreinnahmen durch die Zentrale Bußgeldstelle mit mehr verfügbaren Personal möglich gewesen wären, ist nur für zurückliegende Zeiträume möglich und kann lediglich geschätzt werden. Im Jahr 2021 hätte die Zentrale Bußgeldstelle geschätzt etwa 4 Millionen Euro und im Jahr 2022 bis einschließlich 30. September 2022 etwa 2,5 Millionen Euro mehr einnehmen können."

In den sächsischen Kommunen funktioniere die Verkehrsüberwachung und die Ahndung sehr gut. Die Probleme liegen bei den Autobahnen, denn hier ist die Autobahnpolizei zuständig. Abstands- und Geschwindigkeitsvergehen seien hier besonders gefährlich, gibt Dirk Müller von der Polizeihochschule Sachsen zu bedenken: "Die Bürger müssen sich auf die Polizei verlassen können und zwar in jeder Hinsicht. Und wenn die Polizei in dieser Personalstärke, die da erforderlich ist, seit Jahren nicht das notwendige Maß erreicht, dann muss man sagen, dass da politisch noch etwas nachgesteuert werden muss, um den Verkehr insgesamt sicherer zu gestalten."