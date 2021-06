Weltblutspendetag DRK warnt vor Engpässen bei Blutkonserven in Sachsen

Mit dem Weltblutspendetag soll alljährlich das Bewusstsein für den Bedarf an Blut und Blutprodukten gestärkt werden. Am 14. Juni 2021 ist es wieder soweit. Bundesweit ruft die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) gemeinsam mit Blutspendeeinrichtungen dazu auf, Blut und Plasma zu spenden. Unter dem Motto "Give blood and keep the world beating / Spende Blut und halte die Welt am Laufen" wird um möglichst viele Spender geworben. Und das ist wohl dringend nötig, denn Blutkonserven werden knapp. In Sachsen ist die Versorgungslage laut DRK-Blutspendedienst Nord-Ost sogar kritisch.