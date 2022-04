Die Versorgung mit Blukonserven bleibt in Sachsen angespannt. Als Gründe nennt der DRK-Blutspendedienst Nordost die Osterferien sowie die weiterhin anhaltende Zurückhaltung der Spendenbereitschaft im Zuge der Corona-Pandemie. Aktuell reiche der Vorrat an Blutpräparaten in Sachsen für knapp zwei Tage, ideal wären fünf Tage, hieß es. "Das schaffen wir seit Pandemiebeginn nicht mehr", sagte DRK-Mitarbeiterin Kerstin Schweiger. Von einem Engpass will sie aber noch nicht sprechen. Die vor allem für Krebspatienten wichtigen Blutplättchen sind nur fünf Tage haltbar, herkömmliche Blutkonserven etwa fünf Wochen.