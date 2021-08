Chipmangel BMW Leipzig stellt Produktion ein – VW Sachsen arbeitet wieder

Ursprünglich sollte in dieser Woche in Leipzig mit der Produktion von Fahrzeugen der BMW-Modellreihen 1er und 2er wieder begonnen werden. Doch die Produktion ruht voraussichtlich bis Ende der Woche. Rund die Hälfte der Belegschaft befinde sich derzeit in Kurzarbeit, sagte Sprecher Kai Lichte auf Nachfrage von MDR SACHSEN. BMW beschäftigt auf dem Werksgelände im Leipziger Norden rund 5.400 Menschen.

Chipmangel durch Corona

Im Leipziger Werk werden täglich rund 1.000 Fahrzeuge produziert. Bereits vor den Betriebsferien ruhten die Bänder, weil es Lieferschwierigkeiten gab. Grund sei ein Produktionsstau von Halbleitern insbesondere bei Herstellern aus Asien. Die Corona-Pandemie habe die Produktion von Chips erschwert, ein Chip-Hersteller in Malaysia habe sein Werk komplett schließen müssen. In modernen Autos stecken zwischen fünf- und zehntausend Halbleiterbauteile. Die Produktion des Elektrofahrzeugs i3, sowie der in Leipzig gefertigten Batteriemodule sei nicht betroffen, bestätigte Lichte.

VW nimmt Produktion wieder auf

In der Gläsernen VW-Manufaktur in Dresden, sowie im VW-Werk Zwickau ist die Produktion am Montag wieder aufgenommen worden. Das bestätigte VW-Sprecher Carsten Krebs MDR SACHSEN.

Die Produktion läuft wieder an beiden Standorten Dresden & Zwickau reibungslos. Derzeit sind keine weiteren Produktionsstopps absehbar. Carsten Krebs Sprecher Volkswagen Sachsen

Seit vergangenem Donnerstagwar war wegen fehlender Elektronik-Bauteile nicht gearbeitet worden, sagte Krebs. Dadurch konnten insgesamt 3.000 Elektroautos nicht gefertigt werden. Der Rückstand soll in den kommenden Wochen wieder aufgeholt werden, hieß es von VW Sachsen. Über die arbeitsrechtlichen Regelungen werde mit dem Betriebsrat verhandelt. Die Produktion in den nächsten Wochen sei abgesichert, so der VW-Sprecher.