Digitalisierung Kommunen in Sachsen schockiert über Förderstopp für Breitband-Ausbau

Für die Digitalisierung des Alltags gilt der Breitbandausbau als elementar. Mit dem Bundesprogramm "Graue Flecken" wollte der Bund Gegenden an die Datenautobahn anschließen, die private Betreiber zu unattraktiv für ihr Geschäft fanden. Fördermittel sollten weiterhelfen. Doch plötzlich ist der Fördertopf leer. Sieben Landkreise in Sachsen könnten dadurch offline bleiben. Das Entsetzen in Sachsen ist groß.