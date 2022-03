Im Wiesbadener Auktionshaus Heinrich Köhler kamen am Sonnabend 170 Jahre alte sächsische Briefmarken unter den Hammer. Der Startpreis für die "Sachsen Dreier" lag bei 80.000 Euro. Dieser wurde am Ende weit übertroffen. Nachdem sich ein anonymer Bieter im Saal und ein Bieter am Telefon ein Gefecht um die Marken lieferten, wurden sie schließlich für 260.000 Euro versteigert, teilte eine Sprecherin des Auktionshauses mit. Bereits im vergangenen Jahr wurde in dem Auktionshaus ebenfalls ein Viererblock des "Sachsen Dreier" versteigert - damals für 180.000 Euro.