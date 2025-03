Beispiel Käbschütztal (Kreis Meißen): Die Kommune hat 23 Brücken in Obhut. Davon sind vier in nicht ausreichendem Zustand und elf in ungenügendem Zustand. Die Brücke über den Käbschützer Bach am einstigen Bahnhof ist gesperrt. Das ist eine Natursteingewölbebrücke, die ums Jahr 1800 gebaut wurde. Das Gewölbe ist laut Gemeinde einsturzgefährdet. Bürgermeister Frank Müller sagt zur Lage: "Geld kann mir für alle Baumaßnahmen nur der Freistaat geben."