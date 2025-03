Die SPD in Sachsen lehnt eine Sondersitzung ab. Das teilte die Parteivorsitzende und parlamentarische Geschäftsführerin Laura Stellbrink auf Anfrage von MDR SACHSEN mit. "Das Konsultationsverfahren in Sachsen ist auch nicht dafür da, verlorene Bundestagsmandate des BSW politisch zu kompensieren." Der Konsultationsmechanismus, mit dem die Minderheitsregierung aus SPD und CDU die Opposition bei Gesetzesvorhaben mit einbinden will, gelte für Landesgesetze, nicht aber für Bundesgesetze, so Stellbrink.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert