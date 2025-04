Conny Oertel Die gelernte Erzieherin an der Heinrich-Heine-Grundschule in Heidenau-Großsedlitz arbeitete acht Jahre in Führungspositionen von Kindertagesstätten in Hessen. Sie engagiert sich ehrenamtlich im Heinrich-Heine-Schulförderverein in Großsedlitz. In einer Mitteilung spricht sich die 49-Jährige für eine bürgernahe Verwaltung, sozialen Zusammenhalt und die Förderung von Ehrenamt und Tourismus aus. "Gemeinsam gestalten wir eine Stadt mit starkem wirtschaftlichem Wachstum, sozialem Zusammenhalt und transparentem Miteinander!" Oertel ist verheiratet und hat zwei Kinder.