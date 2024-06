In Sachsen ist die Zahl der Beschäftigten im öffentlichen Dienst gestiegen. Das hat das Statistische Landesamt zum Tag des öffentlichen Dienstes am heutigen Sonntag mitgeteilt. Demnach waren Mitte 2023 rund 217.000 Menschen im öffentlichen Dienst beschäftigt. Das waren 0,6 Prozent mehr als im Jahr davor. Gut die Hälfte von ihnen arbeitet in den Großstädten Sachsens: in Leipzig, Dresden und Chemnitz. Bei den Landkreisen hat Bautzen die höchste Anzahl.