"Die Impfquote muss nach oben", so Sachsens Staatskanzleichef Oliver Schenk. Ziel sei es, einen erneuten Lockdown mit Schul- und Geschäftsschließungen zu vermeiden, sagte er am Dienstag nach einem Bund-Länder-Gipfel. Schenk gab sich hoffnungsvoll, mit den neu gefassten Beschlüssen eine vierte Welle verhindern zu können. Diese sollen ab dem 26. August auch in Sachsen gelten.

Ab Monatsende wirksam

Wir haben mit den Beschlüssen eine gute Chance, die vierte Welle zu brechen. Wenn nicht, muss nachgesteuert werden. Oliver Schenk | Staatskanzleichef

Oliver Schenk (CDU) vertrat am Dienstag Ministerpräsident Kretschmer, der noch bis zum Wochenende im Urlaub ist. Bildrechte: dpa Die Kombination der beschlossenen Maßnahmen gehe in die richtige Richtung: das Impfen weiter zu forcieren, an die Hygiene zu appellieren sowie die Ausweitung der Teststrukturen schon ab einer Inzidenz von 35. Letzteres könne einen potenziellen Infektionsanstieg schon früher verhindern.



Der Impffortschritt sei derzeit allerdings deutlich zu langsam. Man befände sich in Sachsen wieder auf dem Februar-Niveau, als Impfstoffe noch knapp waren. Am Dienstag wurde bekannt, dass wegen derzeit geringer Nachfrage nach Corona-Impfungen in Sachsen 151.200 Impfdosen an den Bund zurückgegeben wurden. Die Staatsregierung will künftig auch bei Jugendlichen auf eine Ausweitung des Impfangebots setzen: Nach den Sommerferien seien "Stützpunktschulen" geplant, sagte Schenk. Außerdem sollen Impfzentren künftig ganze Schulklassen in Empfang nehmen.