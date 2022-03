Bundesrat Sachsen schiebt Initiative gegen Messenger Telegram an

Journalisten haben Ende vergangenen Jahres Mordpläne gegen den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) aufgedeckt. Diese waren in einer Chatgruppe des Messengerdienstes Telegram diskutiert worden. Damit der Staat in Zukunft wirkungsvoll gegen solche Inhalte vorgehen kann, hat Sachsen am Freitag einen Antrag in den Bundesrat eingebracht.