Die sächsische SPD hat die Zahl ihrer Bundestagsabgeordneten von vier auf acht verdoppelt und schickt fast ausschließlich Neulinge ins Parlament. Zum Generationenwechsel gehört auch Rasha Nasr. Die 29-jährige Dresdnerin studierte Politikwissenschaften und arbeitete nach dem Bachelor 2014 als Integrationsbeauftragte der Stadt Freiberg.



Ab 2017, im Jahr ihres Parteibeitritts, ist sie für die sächsische SPD im Landesverband und im Landtag tätig. Nun ist Nasr für die Sozialdemokraten im Ausschuss für Arbeit und Soziales im Bundestag angekommen. Dort vertritt sie als Berichterstatterin die Auffassung ihrer Fraktion bei den Themen Frauen und Gleichstellung, Geflüchtete und Migranten sowie dem DDR-Härtefallfond. Zur ihren Aufgaben gehört das Ausloten von Kompromissen für Gesetzesvorhaben.

Rasha Nasr ist seit 2017 Mitglied in der SPD. Bildrechte: IMAGO / Sven Ellger

Mein Wunsch ist: Auch dafür zu sorgen, dass es einfach als normal gesehen wird, wer von uns im Bundestag sitzt. Egal wie sie aussieht, egal wie sie heißt, ob sie im Rollstuhl sitzt oder nicht, wen sie liebt, an was sie glaubt. Rasha Nasr Bundestagsabgeordnete SPD

Erste sächsische SPD-Abgeordnete mit Migrationshintergrund

Nasrs Eltern wanderten in den 1980-er Jahren in die DDR ein. Die Sozialdemokratin zeigt sich stolz, als erste sächsische SPD-Bundestagsabgeordnete mit Migrationshintergrund gewählt worden zu sein. Ihr sei aber wichtiger, als Sozialdemokratin aus Ostdeutschland wahrgenommen zu werden, die politisch etwas bewegt.



So hat sich Nasr in der Legislaturperiode vorgenommen, einen bundesweiten Härtefall-Fonds für die Opfer der SED-Diktatur mit auf den Weg zu bringen, sich für eine Überarbeitung des Entgelttransparenzgesetzes einzusetzen, um Lohnlücken zwischen Männern und Frauen soweit wie möglich zu schließen. Notwendig aus ihrer Sicht sind dazu geringere Barrieren für die Fachkräftezuwanderung aus dem Ausland für Nicht-Akademiker.



Rasha Nasr sieht sich als Vertreterin der Generation "Ungeduld" innerhalb ihrer Fraktion. Fast ein Viertel der SPD-Abgeordneten gehört zur Jugendorganisation der SPD – den Jungsozialisten. Innerhalb der SPD-Fraktion hätten aber neben den jungen auch die ostdeutsche Perspektiven an Gewicht zugenommen, so Nasr. Nach der NRW-Landesgruppe ist die SPD Landesgruppe Ost die zweitstärkste innerhalb der Fraktion.

Die AfD stellt als stärkste sächsische Partei bei der Bundestagswahl die meisten Abgeordneten. Acht Männer und mit Barbara Lenk und Carolin Bachmann zwei Frauen – alle gewählt per Direktmandat. Heimatort der 33-Jährigen ist Dorfchemnitz, wo die AfD bei der Bundestagswahl mit 52 Prozent das beste Erststimmenergebnis bundesweit erzielt hat. Bachmann studierte Business Administration an der Hessischen Berufsakademie und absolvierte eine Ausbildung als Investmentkauffrau in Frankfurt am Main, wo sie bei der DekaBank arbeitete.

Carolin Bachmann möchte sich keiner Strömung innerhalb der Partei zuordnen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Im Bundestag ist die AfD-Politikerin nun Mitglied im Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen. Als Oppositionelle sieht sie die Klimaschutz-Vorhaben der Ampel-Koalition im Gebäudesektor kritisch. Für Vermieter und Mieter seien weitere Bau- und Sanierungskosten aufgrund höherer Energieeffizienz-Anforderungen von Bestands- und Neubauten nicht zumutbar. Vom innerparteilichen Zerwürfnis zwischen dem Lager um den kürzlich aus der AfD ausgetreten Co-Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen und den Ostlandesverbänden sowie dem mittlerweile offiziell aufgelösten Flügel sei in der Fraktion nichts zu spüren, sagt Bachmann. Ihrer Meinung nach sind die AfD-Politiker aus Ost und West nicht so weit voneinander entfernt.

Wir sind die einzige Partei, die überhaupt eine Opposition bildet. Carolin Bachmann Bundestagsabgeordnete AfD

Antrag gegen Impfpflicht

Einer bestimmten Strömung innerhalb der AfD will sich Bachmann nicht zuordnen. Sie beteiligt sich durchaus, typisch für den sächsischen AfD-Landesverband, ab und zu an Kundgebungen von Pegida und nimmt zuletzt auch an sogenannten Corona-Spaziergängen in Freiberg teil.



Aufgrund des Infektionsschutzes im Bundestag hält Bachmann ihre erste Rede nicht im Plenarsaal, sondern von der Zuschauertribüne aus. Ohne Corona-Impfung und ohne Genesenenstatus muss sie dort aufgrund der 2G-Plus Regel Platz nehmen. Für sie unverständlich – weil auch geboosterte Personen sich mit der Omikron-Variante anstecken könnten, wie die Infektion der neuen Bündnisgrünen-Ko-Vorsitzenden Ricarda Lang gezeigt habe. In der Debatte um die generelle Impfpflicht hat Bachmann zusammen mit ihren AfD-Fraktionskollegen einen Antrag eingebracht, mit dem eine Impfpflicht grundsätzlich verhindert werden soll.

Wie auch die SPD haben die Bündnisgrünen in ihren Reihen doppelt so viele sächsische Bundestagsabgeordnete wie in der vorangegangenen Legislaturperiode. Der Unterschied: Sie sind allesamt erstmals gewählt. Zu den vier Mandatsträgern gehört auch Paula Piechotta. Eine Wohnung bezogen in Berlin hat sie aber nicht. Stattdessen pendelt sie mit dem Zug an fast jedem Sitzungstag von Leipzig in die Hauptstadt.



Die 35-jährige Ärztin arbeitete zuvor als Radiologin am Uniklinikum Leipzig und gehört nun dem Haushaltsausschuss des Bundestags an, verantwortlich dort für den Gesundheits- und Verkehrsetat. Die Grünenpolitikerin sieht den Ausschuss als wirkmächtigsten in Regierungszeiten, weil man im Zweifel auch einen Haushaltsentwurf der Regierung überstimmen kann. In der Legislaturperiode will sie sich für bessere Arbeitsbedingungen für Beschäftigte des Gesundheitswesens einsetzen. Gerade dort mangele es an vielen Stellen finanziell bedingt an ausreichend Personal. Zudem will sie in der Verkehrspolitik mehr Geld vom Autobahnbau hin zum Eisenbahnverkehr umschichten.

Paula Piechotta möchte sich besonders für die Beschäftigten im Gesundheitswesen einsetzen. Bildrechte: dpa

Das ist auch eine große Herzensangelegenheit von mir, dass viele Kolleginnen und Kollegen im Gesundheitswesen bessere Arbeitsbedingungen bekommen. Paula Piechotta Bundestagsabgeordnete B‘90/Grüne

Zusammenhalt in der Ampel-Koalition