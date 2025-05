Luise Börner und Deborah Oehler aus Dresden wurden für ihr Projekt "Musaik – Grenzenlos musizieren" ausgezeichnet, mit dem sie jungen Menschen anbieten, kostenfrei ein Instrument zu nutzen und eine musikalische Ausbildung zu erhalten.



Andreas Führlich aus Radebeul unterstützt ein Mentorenprojekt der Deutschen Kinderkrebsstiftung. In diesem können ehemals an Krebs erkrankte Jugendliche onkologische Stationen besuchen, um über ihre eigenen Erfahrungen und Erlebnisse mit akut Erkrankten zu sprechen.



Heinz Galle aus Belgern-Schildau ist stellvertretender Vorsitzender der Landesgruppe Sachsen der Opfer des Stalinismus und engagiert sich als Zeitzeuge, um auf das DDR-Unrecht aufmerksam zu machen. Ihm liegt ein würdiges Gedenken an die Opfer des Stalinismus und die Aufarbeitung des Unrechts in der DDR am Herzen.



Gudrun Gatzsche aus Delitzsch ist es zu verdanken, dass es das "Soziokulturelle Zentrum" als Ort des Austauschs und Miteinanders gibt. Unter dem Dach des Zentrums leitet sie die Nähstube "Stoffwechsel", verschiedene Sportgruppen und ist Mitinitiatorin des Nachbarschaftstreffs "Amselnest“.



Ralf Hron aus Chemnitz hat maßgeblich daran mitgewirkt, die Gewerkschaftsstrukturen des DGB in Ostdeutschland und Sachsen aufzubauen. Er brachte zudem großes Engagement in den Neuaufbau von Jugendverbandsstrukturen in Sachsen ein. Darüber hinaus engagiert er sich in der Bildungs- und Demokratiearbeit.



Hussein Jinah aus Dresden engagiert sich für Menschlichkeit und ein friedliches Miteinander. Dabei setzt er sich insbesondere aktiv gegen die Pegida-Bewegung ein und bezieht Position gegen alle Tendenzen, demokratische Institutionen geringzuschätzen und abzuwerten.



Enrico Nürnberger aus Delitzsch war in seiner Jugend DDR-Meister im Boxsport und später in der Bundesliga erfolgreich, bevor er auf die Trainerseite wechselte und ehrenamtlich Kinder und Jugendliche fördert. 2015 gründete er den Boxring Delitzsch und trainiert dort Nachwuchs- und Wettkampfsportler im Leistungsbereich, aber auch im Breitensport.