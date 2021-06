Monika Müller (81) engagiert sich seit mehr als drei Jahrzehnten in besonderer Weise ehrenamtlich in der Kinder- und Jugendhilfe sowie für Frauen und Familien in Not. Seit der politischen Wende ist sie Vorsitzende des 1991 gegründeten Sozialdienstes katholischer Frauen e.V. Darüber hinaus ist sie seit vielen Jahren auch im Maximilian-Kolbe-Werk e.V. aktiv und trägt unter diesem Dach zu Verständigung und Versöhnung insbesondere zwischen Polen und Deutschland bei. Monika Müller besucht regelmäßig schwerkranke KZ-Überlebende in Polen. Dabei ist der Kontakt von Mensch zu Mensch wichtig. Zugleich kann durch diese Begegnungen weitere Unterstützung durch das Maximilian-Kolbe-Werk in die Wege geleitet werden. Zudem unterstützt sie Zeitzeugenprojekte an sächsischen Schulen - durch Sprachvermittlung und als Betreuerin der Holocaust-Überlebenden. Monika Müller stellt sich mit Ausdauer und Leidenschaft in den Dienst von Bildung, Aufklärung, Versöhnung und Mitmenschlichkeit.

Quelle: Sächsische Staatskanzlei