Um die Tierhaltung in Sachsen zu stabilisieren, fordert der Bauernverband konkrete Erleichterungen für die Tierhalter. Sachsen habe eine weitaus geringere Tierdichte als andere Regionen in Deutschland und daher noch Potenzial, betonte der Bauernfunktionär. Er forderte, bürokratische Hürden, etwa bei der Fleischbeschau oder der Tötung von Weidetieren, deutlich zu reduzieren. Zudem seien die großen Unterschiede bei den Gebühren für die Fleischbeschau in den Landkreisen problematisch.