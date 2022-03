Je einen Fund von Cannabis-Schokolade meldete die Polizeidirektion Görlitz beispielsweise im Vorjahr in Großröhrsdorf sowie in Laußnitz im Jahr davor. In Niesky fischte die Polizei 2018 Cannabiskekse und -kuchen aus dem Verkehr. Auch die Dresdner Polizei stellte 2020 in einem Fall Cannabis-Schokolade sicher sowie im Vorjahr zwei "Süßigkeiten" mit dem in Deutschland verbotenen Tetrahydrocannabinol (THC), einem psychoaktiven, berauschenden Wirkstoff der Hanfpflanze. In Rochlitz bei Chemnitz spürten Ermittler 2019 mit Crystal Meth versetzte Schokolade auf, in Zwickau waren es 2020 THC-haltige Fruchtgummis. Beim Lebensmitteldiscounter Lidl beschlagnahmte im Vorjahr die Staatsanwaltschaft zum Verkauf angebotene Hanfkekse und Cannabis-Protein-Riegel wegen eines zu hohen THC-Gehaltes.