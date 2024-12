Es gibt demnach je eine Vereinigung in Görlitz, Chemnitz, Meißen, Marienberg und Zittau sowie gleich zwei in Leipzig. In Letztgenannter wurden bis dato den Anbauvereinigungen "Greenkeepers e.V." und "Cannabis Anbau Leipzig e.V." eine Genehmigung für den Betrieb erteilt. Weitere neun Anträge auf eine Anbauerlaubnis von Cannabis befinden sich laut Landesdirektion noch in der Bearbeitung.