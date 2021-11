Medizinisches Cannabis in Deutschland - Cannabis fällt in Deutschland unter das Betäubungsmittelgesetzt. Der private Konsum ist verboten. Nur für medizinische Zwecke darf es seit 2017 verschrieben werden.

- In Deutschland produzieren drei Unternehmen sogenanntes Medizinal-Cannabis. Neben Demecan gibt es auch noch zwei kanadische Firmen. Die Erträge werden an die deutsche Cannabisagentur geliefert und von dort aus an die Apotheken weiterverteilt.

- Der Bedarf an medizinischen Cannabis wird in Deutschland auf rund 20 Tonnen pro Jahr geschätzt. Weil die inländischen Erträge nicht ausreichen, wird zusätzliches Cannabis aus dem Ausland importiert.

- Demecan darf aktuell eine Tonne Cannabis pro Jahr herstellen. Laut Unternehmen reichen die örtlichen Kapazitäten für zehn Tonnen. Damit könnten die Sachsen die Hälfte des innerdeutschen Bedarfs decken.