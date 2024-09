Nach dem Einsturz der Carolabrücke ist der Schifffahrtsweg auf der Elbe teilweise blockiert. Wie der Hafenbetreiber Sächsische Binnenschifffahrt Oberelbe (SBO) am Donnerstag mitteilte, sind ihre tschechischen Häfen nicht mehr erreichbar. Oberhalb von Dresden befindliche Schiffe seien "gefangen", wie SBO-Geschäftsführer Heiko Loroff MDR SACHSEN sagte. Das betreffe aktuell einen Schwertransport, der in der kommenden Woche ab Dresden gehen sollte und in Decin liege.