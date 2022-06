Das bestätigt auch Richard Vetter vom Dresdner Carsharing-Anbieter Carl und Carla: "Die Beschaffung von Neufahrzeugen gestaltet sich derzeit aufgrund von Lieferengpässen weiterhin sehr schwer." Nun wollen immer mehr Nutzer mit dem Mietwagen gleich komplett in den Urlaub fahren . Bereits im vergangenen Jahr war die Nachfrage bei Teilauto daher höher als der vorhandene Fuhrpark. Das lag vor allem an den Reisebeschränkungen und gestrichenen Flügen durch die Corona-Pandemie. In der vergangenen Sommersaison waren daher teilweise nicht ausreichend Fahrzeuge für die Daheimgebliebenen vorhanden und die gleiche Situation zeichnet sich jetzt wieder ab. "Unsere Urlaubswagen, speziell die 9-Sitzer, sind erfahrungsgemäß meist schon einige Wochen vor dem jeweiligen Urlaub gebucht", sagt Vetter. "So ist es auch in diesem Jahr."

Laut dem Unternehmen Carl und Carla, das sich auf Transporter und Kleinbusse fokussiert, gibt es derzeit noch einige Lücken in den Buchungskalendern. Hier heißt es schnell sein. Teilauto will trotz der angespannten Lage in Kürze neue Verleihstationen in Borna und Plauen einrichten. Das Kurzzeit-Angebot City Flitzer ist bislang nur in Leipzig möglich. In Dresden scheitert es derzeit laut Teilauto noch an einer Einigung mit der Stadt zu den dazu benötigten Parkflächen.