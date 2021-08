Auch andere Carsharinganbieter sind in Sachsen nur in den drei Großstädten Dresden, Leipzig und Chemnitz vertreten, so zum Beispiel die Firma Carlundcarla, die Kleinbusse und Transporter verleiht. Anbieter von Mietautos, die man nahezu ausschließlich auf der Straße ausleihen und abstellen kann, meiden hingegen den Freistaat. Share Now, die rund 11.000 Fahrzeuge in 16 europäischen Städten haben und Miles mit rund 4.000 Autos, haben kein Angebot in Sachsen. An der Kontaktaufnahme mit sächsischen Städten sei man aber dennoch interessiert, so eine Sprecherin von Miles.